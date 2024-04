«Esplorando la Costituzione»: ascolta qui le prime sei puntate del podcast

Cercheremo di offrire alcune conoscenze di base della struttura della Repubblica Italiana, così come delineate dalla nostra Costituzione, approfondendo poi i principi fondamentali contenuti nei primi dodici articoli del testo costituzionale. Nel dettaglio, cominceremo con alcune nozioni introduttive della «Teoria generale dello Stato», che ci forniranno gli strumenti necessari per comprendere come la Costituzione si inquadra nel sistema giuridico-istituzionale dello Stato. Ci addentreremo poi nella conoscenza e nella comprensione dei delicati equilibri messi a punto dai Padri costituenti durante i lavori dell’Assemblea Costituente, eletta dal popolo italiano il 2 giugno 1946, in concomitanza con il Referendum istituzionale per la scelta tra Repubblica e Monarchia.