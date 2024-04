«Esplorando la Costituzione»: ascolta le puntate 7-14 del podcast

Nella nona puntata (4.15 minuti) esaminiamo gli eventi storici sotto il profilo più marcatamente istituzionale, per comprendere i passaggi chiave che prepararono il terreno al radicale mutamento della nostra forma di governo. La scelta repubblicana fu disposta in modo concreto, sul campo, dai rinati partiti politici e dai Comitati di Liberazione Nazionale, ma anche nelle forme di nuovi testi legislativi elaborati da statisti e giuristi in previsione del necessario cambiamento delle nostre istituzioni.