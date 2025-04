Bebè, dal 2004 meno 34%. E si diventa mamme sempre più tardi: a 32 anni

Il dato secco, aggiornato numericamente ma invariato nella sostanza, è che l’inverno demografico s’è ormai spinto in una sorta di glaciazione: non s’inverte la tendenza e non s’intravede la primavera, anche perché una costellazione di fattori sembra giocare costantemente a sfavore.

I dati in Bergamasca

L’ultima fotografia l’ha rilasciata lunedì 31 marzo l’Istat, col «bilancio demografico» sul 2024: lo scorso anno in Bergamasca sono nati 7.337 bimbi, registrando un calo in realtà decisamente lieve (20 in meno, cioè -0,3%) rispetto ai 7.357 del 2023. Mentre il saldo sui dodici mesi somiglia a un «quasi pareggio», seppur ancora col segno meno, se lo sguardo abbraccia gli ultimi vent’anni si ha invece la plastica conferma del tracollo: nel 2004 in Bergamasca nascevano 11.077 bebè, da allora le nascite sono calate del 33,8%. Praticamente si sono ridotte quasi esattamente di un terzo.