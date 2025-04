Uncinetto: riscoprire il passatempo delle nonne “sferruzzando” con lana e cotone

Per chi non se la sente di fare tutto da sé e preferisce essere guidato dalle mani esperte di un insegnate può scegliere tra l’offerta di corsi attiva a Bergamo e in provincia. È già cominciato, ma non è ancora troppo tardi per iscriversi. Parliamo del «circolo dell’Uncinetto», ciclo di incontri promosso dall’Università di Bergamo all’interno del progetto «Reint2565». Il focus è il crochet, noto ai più come il passatempo delle nonne, ma che adesso sta riscuotendo interesse anche tra le nuove generazioni: ci saranno infatti in cattedra gli over 65 a insegnare a un pubblico di under 25 i segreti dell’uncinetto. Le prossime due date sono in calendario per il 22 e il 29 di maggio alle 16, nelle aule del campus di via Pignolo. Gli argomenti? Un ripasso approfondito dei punti base e poi la realizzazione del punto popcorn e nocciolina correte ad iscrivervi a questo link!