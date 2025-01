Rammendo e cucito: una rivoluzione a portata di mano

Oltre all’impatto ecologico, rammendare i vestiti ha ampi vantaggi economici, perché – diciamocelo - riparare un buco in un jeans può costare pochi euro in una sartoria, o addirittura essere gratuito se in casa abbiamo un semplice kit da cucito. Persino sostituire una cerniera in una giacca è un intervento sartoriale economico, che prolunga di anni la vita di un capo d’abbigliamento che abbiamo amato.

In un mondo in cui il costo della vita è in costante aumento, saper gestire anche i nostri vestiti in modo responsabile è un investimento nel lungo termine.