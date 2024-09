«Storie ad acquerello». Quel modo visivo per fare poesia

Di voci, in realtà, «Storie ad acquerello» ne raccoglie molte. Proprio per questo, come ogni anno, la manifestazione ospiterà una collettiva di tutti gli artisti presenti. La terza mostra, invece, allestita in collaborazione con la casa editrice Rizzoli, sarà dedicata a un albo illustrato di recente pubblicazione: «Pupilla ricorda». L’autore del libro è Manlio Castagna, l’acquarellista, invece, si chiama Gianluca Garofalo e sarà presente al festival. «Le tavole esposte sono meravigliose - anticipa Laura - Come Sonia Maria Luce Possentini, anche Gianluca usa l’acquerello, ma in modo molto differente. Sono due esempi che ci dicono come la stessa tecnica, messa in mani diverse, racconta cose diverse. È l’essenza dell’intero festival».