Pausa con vista: le panchine giganti da non perdere in provincia di Bergamo

Dal 2010 in poi si può proprio dire che le panchine giganti siano “spuntate” un po’ dappertutto. Il sito di Big Bench Community Project restituisce una mappa molto dettagliata e riporta numeri in costante aggiornamento: ad oggi, in tutto il mondo, sono 407 le panchine esistenti e 71 quelle in costruzione, ciascuna contrassegnata da un numero progressivo. Per molti le panchine giganti sono diventate una vera e propria collezione da completare, tanto che esiste anche uno speciale passaporto da timbrare ad ogni nuova panchina raggiunta. Attenzione, però: esistono anche panchine giganti che non fanno parte del circuito Big Bench, e questo significa che in realtà le sedute con vista sono molte di più di quelle conteggiate dal progetto. Inutile dire che tutte le panchine giganti, che facciano parte del Big Bench Community Project o meno, sono situate in luoghi spettacolari. In questa guida abbiamo selezionato quelle da non perdere sul territorio di Bergamo, ma l’invito è quello di continuare ad esplorare!