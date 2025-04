Un giro per il Canto, il monte orfano di Bergamo

Via Zandona conduce all’omonima contrada (330m), altra chicca campagnola circondata da ordinatissimi vigneti. Passiamo attraverso le case per una viuzza privata ma aperta al transito pedonale e scendiamo ad intercettare via Solti. Risaliamo questa via che, ben presto, diviene una stradella. Dopo un tornante raggiungiamo la contrada Roncarro (350m), anch’essa meritevole di una sbirciatina. Siamo entrati in territorio di Carvico. Da tutte queste contrade si dipartono diversi sentieri diretti al monte Canto, tutti segnalati, ma noi ci manteniamo a questa quota intermedia ancora per un po’. Alle spalle delle case di Roncarro prendiamo il sentiero che procede pianeggiante in direzione Ovest. Dopo un breve saliscendi ci ritroviamo presso la contrada Mulini (375m), con alcuni ruderi e solo in parte recuperata. Qui ci congiungiamo al sentiero CAI JXXIII che, attraverso prati e vigneti, transita sotto Cascina Rigurida (400m). Stiamo entrando nel territorio di Villa d’Adda. Deviamo a destra per salire alla grande cascina sede dell’omonima azienda agricola. Nei pressi dell’ingresso incontriamo Nicola, il titolare, con il quale ci intratteniamo in una piacevole chiacchierata. Nicola rivela una cordialità genuina e contagiosa e in un attimo ci ritroviamo all’interno per una visita alla struttura: una grande terrazza con magnifica vista sulla pianura, il casale di pietra locale mirabilmente ristrutturato e poi l’interno dove sono apparecchiati alcuni tavoli per la cena.