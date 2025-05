Una visita da non perdere ai tesori dei Palazzi Visconti di Brignano

Ma che cosa dobbiamo immaginare sulla scena del teatrino di Palazzo Visconti? «Come è noto nel pieno Settecento, le rappresentazioni teatrali su varia scala, dall’erudizione al piacere intellettuale, si propagano in differenti ambientazioni, dai teatri alle sedi private all’interno dei Palazzi della nobiltà, e non ci stupisce affatto, visto il contesto, pensare che tutto ciò avvenisse anche a Brignano. Purtroppo – conclude Bolandrini – non sappiamo che tipologia di rappresentazioni andassero in scena nel teatrino di Palazzo Nuovo, ma ci piace pensare al contesto erudito in cui questo piccolo gioiello venne collocato, in un luogo in cui si sono avvicendati freneticamente alcuni tra gli artisti più significativi del panorama di primo Settecento, a cominciare da quei Galliari noti anche per le loro raffinate scenografie che hanno abbellito numerosi teatri europei».