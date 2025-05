Dietro alla macchina da presa, le donne sono ancora troppo poche

DD: Questo documento nasce in Francia con l’associazione 50/50 in risposta alla scarsa presenza di registe nei festival e nei premi in generale, e più precisamente nel festival di Cannes. La Carta proponeva delle azioni concrete ma anche ovvie, e quindi ancor più necessarie: per prima cosa misurare e fornire statistiche in relazione ai film candidati e selezionati, ovvero raccogliere dati utili al poter definire le scelte necessarie per colmare gli eventuali gap; rendere trasparente l’elenco dei membri dei comitati di selezione e dei programmatori, ovvero rendere visibile l’eventuale mancanza di diversità di genere e non solo in questi spazi cruciali per le scelte; impegnarsi per la parità di genere e il rispetto. WIFTMI ha portato la Carta a Venezia, in quella che possiamo chiamare la sua prima vera uscita pubblica. Questo certamente ha dato visibilità all’associazione ma, molto più importante, è stata questa l’occasione per la Biennale di impegnarsi ad organizzare – a partire dall’anno successivo con le associazioni firmatarie – un seminario annuale dedicato proprio all’inclusione e alla parità di genere.