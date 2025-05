Corsi di cucito e dove trovarli. Cinque proposte da provare a Bergamo

Che si tratti di camicie, pantaloni o di quel vecchio maglione consumato, quando un abito si strappa lascia il segno. Bisogna subito correre ai ripari con ago e filo, ma se non si è pratici basta un attimo per rovinare tutto. E allora conviene aspettare l’aiuto di mani esperte capaci di rimettere tutto a nuovo. Per fortuna, tra una spilla e l’altra, si nasconde qualche veterana del cucito che è pronta a correre in soccorso con i suoi corsi di sartoria per principianti. Tra consigli e trucchi della nonna si impara alla svelta e gli esperti possono insegnare con facilità come diventare dei creativi della stoffa. Siete pronti a sfoderare forbici e metro? Ora non resta che aprire l’armadio, passare in rassegna tutti i capi, e, insieme al vento della primavera, lasciarsi travolgere dalla novità!