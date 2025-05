Fare figli non è mai solo una questione di soldi (anche quando è una questione di soldi)

«Non è giusto fare figli se non si ha stabilità economica», in ultima istanza, significa: fai figli solo se sei ricco abbastanza. Solo se sarai in grado di dare a tuo figlio tutto ciò che lui potrà desiderare. Significa, se esaminiamo più da vicino il concetto, considerare la vita indegna di essere vissuta in assenza di beni materiali. Non stiamo parlando di cibo in tavola e un tetto sopra la testa, ma di metri quadri a disposizione per figlio (non vorrai farli dormire nella stessa cameretta?), vacanze, scuole private, corsi di inglese e di equitazione, sport a pagamento, università all’estero, la possibilità di pagare l’anticipo del mutuo (se non la casa stessa) a tutti i figli. Vale la pena mettere al mondo un bambino se non gli si può assicurare tutto questo? È un concetto più filosofico che di economica domestica. La risposta che diamo –che siamo genitori oppure no - definisce il nostro sistema di valori: che cosa è veramente importante per noi? Per cosa lavoriamo? Quali sono le gioie della nostra vita? Quali gli ideali che ci muovono e che vorremmo trasmettere? Quale la nostra visione del mondo?