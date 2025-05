«Le Valli del Legno», un viaggio immersivo (e identitario) in ValSeriana e Val di Scalve

«“Le Valli del legno”, oltre a rappresentare un contributo importante per l’offerta turistica dei nostri paesi, è il frutto di un’azione di rete non sempre immediata ma indispensabile per dare vita a progetti condivisi – spiega Patrizia Azzola, consigliere CdA Promoserio – Il ruolo di Promoserio è proprio questo: facilitare collaborazioni e costruire opportunità, consci che la cultura, come detto, può rivelarsi grande strumento strategico di promozione turistica per le nostre splendide valli e valore aggiunto per residenti e visitatori».