AI e scienza medica: «è presto per immaginare un futuro senza medici»

GF: Affidarsi all’IA per la diagnostica richiede che i sistemi siano progettati con molta cura: non solo per quanto riguarda il modello generativo, ma anche per gli aspetti legati alla sicurezza e alla qualità dei dati utilizzati. È fondamentale che l’IA non si basi sulla conoscenza generica presa da Internet, ma su dati specifici, affidabili e verificati. Detto questo, penso sia ancora presto per immaginare un futuro senza il contributo dei medici. Non tutto può essere espresso tramite testo o immagini, e anche l’empatia, per quanto possa essere simulata, ha dei limiti. L’Intelligenza Artificiale sarà sicuramente un sistema di supporto, uno strumento che potenzia le capacità del medico, ma non credo che lo sostituirà completamente. Nel campo della bioinformatica esistono già numerosi modelli molto potenti, sia per prevedere la struttura di proteine e farmaci, sia per stimare trattamenti personalizzati, sia per generare dati sintetici (dati artificiali ma statisticamente simili a quelli reali). Questo è particolarmente utile quando si lavora con dati sensibili, come quelli sanitari, che non si vogliono o non si possono condividere. Alla fine, ci fideremo davvero dell’IA quando saremo disposti a salire su un aereo pilotato da ChatGPT. Per ora, però, la differenza la facciamo ancora noi.