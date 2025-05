Il borgo di Alino, uno scrigno di storie da raccontare e meraviglie da scoprire

È qui che incontriamo Mario, detto «Murì», intento a controllare alcune piante vicino alla baita. Incuriosito, mi avvicino e scopro che Mario è uno specialista di innesti, arte che ha appreso dal padre, e sta verificandone l’attecchimento. Rivela una cordialità genuina e una passione smisurata per tutto ciò che è natura. Ci offre un caffè che accettiamo volentieri e iniziano i racconti: «Questo baitello l’ha costruito mio papà che faceva il pastore, trasportando da Alino con gli asini tutto il materiale». All’interno del casello alcune foto catturano la mia attenzione. Una di queste immortala suo padre in compagnia di due parenti, tutti in mutande, mentre si accingono a fare il bagno in una grande pozza d’acqua. Per un amante delle “puciatine” d’alta quota come me è difficile resistere alla tentazione e chiedo dove si trovi. Mario sorride e replica: «Alla baita qui sopra. Una volta era molto grande e la chiamavano “ol laghèt del Sornadèl”, ora è poco più di una pozza d’abbeverata. Figurati che da piccoli prendevamo lo spresùr (il tavolato su cui si mettono a scolare i formaggi freschi, ndr), sigillavamo i buchi e diventava una barchetta con cui andavamo in lungo e in largo per il laghetto. L’acqua era alta, pensa che mia mamma andava a lavare i panni su un sasso che adesso emerge di qualche metro dal livello dell’acqua». I racconti di Mario si fanno sempre più interessanti ma il nostro obiettivo rimane il Sornadello. Ed ecco giungere un invito tanto inatteso quanto gradito: «Se tornate qui per mezzogiorno facciamo una pasta insieme». Unanime sale il consenso e salutiamo Mario garantendogli la massima puntualità.