«Integrazione Film Festival», quando il cinema è plurale

DDC: Senza coscienza di cosa significhi questo termine e senza coscienza della quotidianità in cui viviamo, tutte le altre parole legate allo stare insieme come integrazione, interculturale, inclusione perdono di valore. L’internazionalità è ciò che dà loro forza, soprattutto in una società come la nostra, che da decenni è multiculturale, anche se tanti italiani di seconda generazione si sentono ancora chiamare stranieri da persone che hanno autorità come politici o insegnanti, che parlano di inclusione. Includere però ha senso se ci si riferisce a persone che arrivano in Italia, non per chi è già qui o ci è nato. Queste persone sono già integrate, stanno vivendo la loro vita nel loro paese, l’Italia: a volte è chi dice che le seconde generazioni devono essere incluse a essere parte del problema.