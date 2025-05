Se siete pronti a trasformare il vostro giardino in uno spazio new perennial , la scelta delle piante è fondamentale. Vi suggerisco di rivolgervi a vivai che abbiano una selezione di piante perenni, graminacee e varietà rustiche, adatte al nostro clima, e soprattutto personale formato che vi aiuterà nelle consociazioni delle varie specie, in modo tale che le radici non entrino in competizione, ma in sinergia. Un esempio che vale la pena citare è il vivaio del Carcere di Bollate , che offre una selezione di piante provenienti da coltivazioni biologiche e rispettose dell’ambiente. Questo vivaio, gestito da detenuti che imparano l’arte della coltivazione, rappresenta un progetto di grande valore sociale ed ecologico. Le piante in vendita sono ideali per giardini sostenibili, e acquistare da loro è anche un modo per sostenere un’iniziativa che promuove il reinserimento sociale.