All’Arcadia di Stezzano i videogiochi sono protagonisti con i soulslike

Tutto questo ci porta al presente e, soprattutto, alla conferenza che Castiglione terrà all’Arcadia di Stezzano. Promosso come parte di un progetto europeo per attirare le nuove generazioni in sala sfruttando i videogiochi, il talk ha come tema la «strana svolta di From Software» avvenuta con «Elden Ring Nightreign». Come spiega il titolo dell’opera, si tratta di un gioco del tutto nuovo (in uscita a fine maggio) ma ambientato nell’universo già ben noto di «Elden Ring»: nel lessico videoludico, potremmo chiamarlo uno spin-off del gioco arrivato nei negozi tre anni fa. Non possiamo invece fare riferimento a «Nightreign» come a un seguito vero e proprio, perché non è in linea con la formula del predecessore: qui si punta tutto sulla componente multigiocatore cooperativa online , relegando invece l’avventura per giocatore singolo ai margini dell’esperienza.