Per la musica bergamasca essere fuori dal «centro» non è un limite

Se non entra nei testi, la provincia è presente nelle sonorità. Nei Verdena la provincialità bergamasca si traduce in frasi spezzate e in inquietudini giovanili (qui per ascoltare). Loro stessi si sono autodefiniti “muratori del rock” in quanto bergamaschi, in riferimento certo alla costruzione dei loro suoni, ma anche per descrivere il loro approccio alla musica, fortemente legato alla mentalità orobica. È forse la provincia ad aver dato origine a quelle sonorità, a quelle dissonanze che sembrano scaturire dalle cave di pietra cote della Valle del Lujo, così secche, così petrose. A unire tutti questi artisti, dunque, è un’attitudine precisa: fare musica dalla provincia, ovvero usare il margine come lente d’ingrandimento.