«Mamma mia»… che playlist!

«Portami a ballare» di Luca Barbarossa, nella versione di Tiziano Ferro, è invece la canzone scelta da Carmen Pupo per parlare del rapporto con la sua giovane mamma. «Adoro questa canzone perché una delle mie più grandi paure è sempre stata di vedere mia madre invecchiare. Per fortuna lei è ancora molto giovane perché mi ha avuta a 23 anni. Ora ne ha trenta in più e soffre molto l’avanzare dell’età: noi figli e il suo compagno la prendiamo sempre in giro aggiungendo qualche anno in più a quelli reali». « Lei odia i social, usa Facebook solo per guardare le nostre foto e, soprattutto, odia le smancerie – continua Carmen – Ho usato questa canzone per farle gli auguri di compleanno lo scorso anno. Non riuscivo a farle sui social una dedica speciale, come succede spesso con le persone che amiamo, così mi viene in mente questa canzone dolcissima che dice appunto “non pensiamo a quei discorsi sulle rughe e sull’età”. Ho pianto per tutto il giorno prima di pubblicarla perché c’è un passaggio che dice “parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi e se avevo già un posto in fondo ai tuoi pensieri”. Questo perché mi ha sempre raccontato che mi ha desiderata tanto: siamo lontane eppure sempre vicine perché abbiamo avuto una vita molto difficile, siamo cresciute insieme e siamo state forti, insieme ».