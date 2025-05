«Bergamo Historic Gran Prix», la storia dei motori passa dal Circuito delle Mura

ST: Sono stato ispirato da un capitolo letto sul libro «Cent’anni di sport a Bergamo», dove si racconta che Renzo Castagneto, inventore della «Mille Miglia», e il cavalier Maurizio Reich, presidente del RACI, avevano bitumato la strada della Boccola per ricavare un anello di quasi tre chilometri. Il Circuito delle Mura venne utilizzato una sola volta per le automobili e 10 anni per i campionati nazionali di motociclismo. Il tracciato misurava 2.920 metri, contro i tremila richiesti dai regolamenti internazionali. Per 80 metri ci siamo giocati la storia: avrebbe potuto essere uno dei più famosi circuiti cittadini, al livello di Montecarlo o Macao. E l’unico circuito cittadino e medievale. Nel 1935 scesero in pista quattro Alfa Romeo della Scuderia Ferrari, due Maserati e alcune Bugatti. Al volante piloti del calibro di Pintacuda, Farina, Brivio e Tazio Nuvolari, che tagliò per primo il traguardo con la sua Alfa Romeo P3 Scuderia Ferrari. Nel 2004, dopo aver ottenuto dal Comune di Bergamo i permessi per utilizzare il tracciato delle Mura, e grazie a un enorme sforzo organizzativo, ho realizzato il sogno di riportare in vita la «Coppa Città di Bergamo», poi rinominata in «Bergamo Historic Gran Prix».