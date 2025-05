Autoritratto generazionale: nuove drammaturgie al festival «Up To You»

«Ghost Track: tre racconti sulla pista da ballo» in scena la stessa sera alle ore 23 presso Ink Club, è scritto e diretto da Daniele Turconi e interpretato insieme al musicista e sound designer Gianluca Agostini. Lo spettacolo, presentato in anteprima a «Up to you», è un esperimento coraggioso che fonde narrazione orale e linguaggi sonori electro, noise e hardcore, per costruire uno spazio in cui le parole si muovono, si stratificano e risuonano nei corpi. Tre racconti brevi – tre apparizioni, tre fantasmi – prendono vita nella voce dell’unico performer, e si legano attraverso una colonna sonora pulsante, curata dal vivo, che trasforma il palco in una sorta di dancefloor rituale. Il luogo evocato è la provincia, quella dimensione immaginaria e parallela che non è città e non è solo periferia, ma un tempo sospeso, dove le vite si accumulano come tracce non incise: «ghost track», appunto. Non c’è nostalgia, ma c’è eco. E c’è la volontà di destrutturare la forma-spettacolo per avvicinarsi a un linguaggio ibrido, sensoriale, che dia spazio alla parola, alla musica e al corpo come strumenti di racconto emotivo e politico. Un lavoro che sperimenta forme, ma resta profondamente narrativo, radicato nella necessità di parlare da sé e per sé.