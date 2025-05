Tutti in pista per la prima edizione della «Run-ichese»

Oltre alla 10 Km, domenica 25 maggio ci saranno altri due percorsi dedicati alle famiglie e a partecipanti di tutte le età. In programma ci sarà infatti una camminata da 4 o da 7 Km – la partenza è fissata cinque minuti dopo l’avvio della gara competitiva – per offrire a tutti la possibilità di scoprire le bellezze del territorio, tra cui il rinomato Parco Camozzi. Per tutti i partecipanti, sia della competitiva che della camminata, ci saranno medaglie, gadget e ristoro finale. «Complimenti a chi ha pensato e creato un progetto nuovo per il territorio. Mettere in pista nuove manifestazioni non è semplice – precisa la consigliera provinciale Giorgia Gandossi, che fino a pochi mesi fa aveva la delega allo Sport –: trovare un’amministrazione comunale che crede in questi eventi è un valore per tutti. Non tutti i Comuni hanno poi delle infrastrutture così preziose: mettere al centro della manifestazione la pista di atletica è il miglior modo per farla conoscere e apprezzare dai cittadini e da tutti coloro che vivranno la gara».