Tra natura e gusto, torna sulle alture dell’Alto Sebino «Profumi di Collina»

Per partecipare alla manifestazione è obbligatoria l’iscrizione entro il 6 giugno sul sito della ProLoco oppure recandosi di persona alla sede presso la biblioteca comunale di Solto Collina, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 o il venerdì dalle 9 alle 12. La quota di adesione all’evento è di 33 euro per gli adulti e di 23 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni, mentre è gratuito per bambini fino ai 5 anni compiuti. Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo, con calzature adeguate. La maggior parte della camminata si svolge su sentieri ombreggiati. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le tappe hanno uno spazio al coperto tranne quella di San Defendente e i luoghi meravigliosi che si attraversano non perdono il loro fascino nemmeno in caso di maltempo.