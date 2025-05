Con la «Festa della Seta» Palazzo Moroni si veste di bellezza

Il primo evento a Bergamo dedicato all’arte della seta, dal gelso al tessuto, si svolgerà durante il weekend del 17 e 18 maggio. Per l’occasione anche il palazzo cambierà completamente aspetto: la facciata e il sottoportico saranno allestiti con cangianti e voluminosi drappi di seta dai colori sgargianti e fluttuosi. Questa edizione dell’appuntamento si rinnoverà con un mercato vintage e di artigianato tessile, installazioni, percorsi espositivi, laboratori tematici e incontri con esperti. Il programma della due giorni a tema seta ospita anche una serie di percorsi in città, offerti dalle principali istituzioni culturali di Bergamo,che potrete trovare sia nelle giornate di sabato che di domenica, per scoprire ambiti diversi in cui la seta può diventare protagonista.