Torna «Biblofestival», la rassegna (tutta gratuita!) per bambini

Se dovessimo elencare i pregi di «Biblofestival» potremmo dire che è decentrata (fa tappa in 22 comuni), spassosa, ben organizzata (altrimenti non sarebbe arrivata alla 22esima edizione e non garantirebbe gli spettacoli anche in caso di pioggia) e, ultimo ma non ultimo, gratuita. Il che non è poco, quando si tratta di proporre qualche attività nuova ai bambini. I paesi toccati da «Biblofestival» sono Arcene, Azzano San Paolo, Bergamo, Boltiere, Brignano Gera d’Adda, Ciserano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Spirano, Stezzano, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica.