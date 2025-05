Il fascino di Novazza, un borgo che racconta la storia della Valle del Goglio

I ral sono tutti segnalati da cartelli di legno, ciascuno con il suo nome. Transitiamo così dal ral del Morer, da quello de la Brusada, dal ral del Corèn Negher, e da tanti altri. Peccato che non esista una cartellonistica dei sentieri. Osserviamo da vicino il margine laterale della frana, ancora ben distinguibile nonostante la copertura boscosa. A quota 1250m incontriamo un cartello di legno che indica la deviazione per il Coren Presì, una guglia rocciosa con in cima una Madonnina a proteggere le case di Novazza. Luca sconsiglia di salirci, il terreno è assai impervio e pericoloso. Qualche anno fa questi pinnacoli minacciarono di precipitare a valle, rischiando di arrivare fino al paese. Nel 2018 vennero installati dei fittoni di ferro tra una guglia e l’altra per scongiurare i crolli. Mentre con non poca fatica arranchiamo nel bosco, ecco giungere le parole di Luca ad imporci un bagno d’umiltà: «Questi pendii una volta erano tutti pascoli magri. Si saliva a piedi dal paese per fare il fieno magro da utilizzare come scorta per l’inverno. Questo sentiero lo si percorreva in discesa con la fraschera in spalla carica di fieno». È interessante sapere che spesso la fraschera arrivava a pesare anche più di cinquanta chili!