«de Bello»: grazie alle donne andiamo «lontano dalla guerra»

Ci pare che la mostra, che in nessuna opera cade nella trappola del banale, non debba necessariamente essere vissuta dal visitatore come un angosciante cammino dentro la catastrofe, ma può rivelarsi un sorprendente documento della capacità di resistenza e resilienza dell’animo umano. Soprattutto se, tra i tanti percorsi possibili, scegliamo di seguire quello tracciato dalle opere delle artiste, che ci accompagnano a giocare con la grammatica latina per interpretare il titolo della mostra «de bello» non come un complemento di argomento ma come un moto da luogo che ci porta via, lontano dalla guerra. Ad attirare, infatti, l’attenzione dei media è solitamente l’impegno delle donne nella guerra mentre l’immaginario collettivo tende a “catalogarle” come vittime passive. Ancora poco visibile è il loro ruolo insostituibile nella negoziazione e nella formazione di una duratura cultura della pace, oltre che nella ricucitura e ricostruzione dei tessuti delle società dilaniate dai conflitti.