Torna «Onde musicali sul Lago d’Iseo», la grande musica sul Sebino

Siamo ai nastri di partenza della stagione estiva, ricca di appuntamenti e di tante opportunità che, anche quest’anno, la nostra provincia è capace di offrirci. Quale miglior modo per sconfiggere la – prossima – calura estiva se non quello di trascorrere qualche ora in riva al lago, in luoghi ricchi di storia e arte, concludendo la serata con un bel concerto proposto da artisti internazionali? Allora la rassegna «Onde Musicali sul Lago d’Iseo» fa proprio al caso vostro. Organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo, il festival diffuso sul lago è giunto quest’anno alla sua ottava edizione, abbracciando le due sponde del Sebino e offrendo, dal 29 maggio al 6 settembre 2025, oltre quaranta appuntamenti tra concerti, spettacoli e conversazioni in musica in luoghi particolari capaci di affascinare per la loro bellezza e la loro storia.