I cori alpini non sono roba «da vecchi»: l’esempio del Coro Idica

È la notte di Natale del 1957. Una giornata fredda, resa gelida dai venti che soffiano dalla Val Seriana. Il maestro Kurt Dubiensky – viennese di origine ma ormai di casa in quel di Clusone – e una decina di amici percorrono le vie principali del paese. La neve, ghiacciata in superficie, crepita sotto le suole degli stivali e crea non pochi fastidi, ma poco importa. Il Natale è un giorno di festa e merita di essere celebrato. «E l’allegria la vien dai giovani…» si sente intonare dal gruppo di amici, seguito a ruota dal resto della compagnia che risponde «… e l’allegria la vien dai giovani, e non dai veci, non dai veci maridat». Dubiensky dirige la musica, dando indicazioni con brevi cenni della mano per bilanciare le tonalità vocali come aveva già fatto altre volte durante le prove. Quella sera stava nascendo il Coro Italiano di Canti Alpini.