Sebastiano Parolini, il medico seriano che infiamma i sentieri del cross corto

«Il cross corto è più o meno il ritrovo di tutti i mezzofondisti in inverno, persone che normalmente gareggiano su distanze che vanno dagli 800 ai 10.000 metri e che d’inverno si ritrovano a fare corsa campestre. Se il cross lungo si aggira tra i 7.5 e i 12 chilometri, il corto va dagli 1.5 ai 3 chilometri. A livello internazionale quest’ultimo è stato un po’ osteggiato tanto che è tornato in calendario soltanto per la staffetta, mentre in Italia siamo abituati al formato tradizionale – racconta Parolini – Essendo abituato in pista ad affrontare 1.500 e 3.000 metri, sarebbe per me un po’ complicato raggiungere un posto in nazionale per quanto riguarda il cross lungo. Servono infatti delle caratteristiche aerobiche che non ho. A volte ci sono percorsi più pianeggianti e, in quel caso, è necessario metterla sul ritmo peri stancare gli avversari prima del traguardo, mentre se c’è un po’ di salita e soprattutto un po’ di fango, io riesco a far la differenza con più facilità».