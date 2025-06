Il Castello Visconteo diventa una galleria d’arte con i colori di Mirko Tognali

La biografia sul suo sito internet inizia così: «Non mollare mai». Un invito, ma soprattutto una speranza che si allinea al titolo della sua prima mostra «If you dream it, you can do it. Never give up». L’artista è Mirko Tognali, 47enne di Gallarate che lavora in un’azienda meccanica di Almè e che vive con la moglie a Trezzo d’Adda. La passione per l’arte è scoppiata in Mirko durante il Covid ed è cresciuta sempre più fino alla sua prima personale, visitabile questo fine settimana e il prossimo al Castello Visconteo di Trezzo: il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito. Un’occasione preziosa per scoprire tutte le bellezze del paese affacciato sull’Adda: eppen vi consiglia questo itinerario che vi permetterà di scoprire la Chiesa dei Santi Martiri Gervasio e Protasio, Casa Bassi, Villa Visconti Crivelli, Quadreria Crivelli e l’iconica Centrale Taccani.