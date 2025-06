Le opere di Cattelan provocano e interrogano la città di Bergamo

Alla GAMeC, in via San Tomaso, sono esposti due lavori. In «Empire» (2025), un mattone di terracotta è intrappolato in una bottiglia di vetro, a suggerire un potenziale atto di ribellione che non riesce a prendere forma, un desiderio di rottura che non si compie, una rivoluzione senza esito. In «No» (2021), invece, l’iconica scultura «Him» in cui Cattelan rappresentava Adolf Hitler in ginocchio, questa volta ha il volto coperto, scelta nata da una richiesta di censura in occasione di una mostra in Cina ma che ora diventa il fulcro dell’opera: l’occultamento del volto non è solo un atto di censura, ma un dispositivo che sposta il focus su ciò che non si mostra, che diventa più inquietante di ciò che si vede.