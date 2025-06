Quando l’horror diventa musica: in sala prove con i The Crimson Ghost

Vengo inoltre a conoscenza del fatto che Daniele e Damiano si sono uniti alla band solo nell’ultimo anno per via di alcune sostituzioni dovute ad esigenze lavorative, cosa che non avrei mai sospettato considerando la coesione e l’affinità vista durante le prove. Per tutti gli appassionati del genere, non posso che consigliare di assistere ad un concerto dei The Crimson Ghost. In particolare consiglio la data del 13 luglio al «Cast Hell», festival che si terrà presso il castello di Malpaga, sia per la location sia perché i The Crimson Ghost stanno limitando le date per questa stagione estiva in modo da prepararsi al meglio alla registrazione dei nuovi pezzi. La data del prossimo mese potrebbe essere una delle poche occasioni disponibili per vederli dal vivo nel breve periodo.