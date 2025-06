La New Pop Orchestra, una sinfonia di passione, amicizia e condivisione

Il repertorio, però, non finisce affatto qui: la New Pop ama infatti spaziare anche nel pop e nel rock, proponendo brani dei Deep Purple, Guns’n Roses, Queen, Beatles, Pooh, ma anche dal mondo cantautoriale italiano di Fabrizio De Andrè, eseguiti in concerti dal vivo in collaborazione con rinomate tribute band, come i Purple Haze, Welcome to the Guns, Vipers, The Revolver, Ottocento, Genti Diverse e The Pooh Classic. Un’ultima menzione particolare per le attività della New Pop risale al luglio 2022, quando l’orchestra di Comun Nuovo si è esibita sul palco dello Stadio San Siro di Milano affiancando Alessandra Amoroso nel concerto «Tutto accade a San Siro». Non mancano, però, anche le “fughe” di relax – sempre musicali – nei quali l’orchestra si è esibita: diversi infatti sono stati i concerti tenuti presso alcuni rifugi delle Orobie, tra cui il Gherardi in Val Taleggio o il rifugio Alpe Corte in Val Seriana.