«Uno sguardo al presente» per apprezzare il pianoforte contemporaneo

AA: Il compositore di fama internazionale e pluripremiato è attivo in diversi ambiti: musica applicata alle immagini, con diversi titoli firmati per Netflix, ma anche in quello operistico, essendogli stata da poco commissionata un’opera per il Liceum di Barcellona. Il brano che Tomàs ha composto per la rassegna si ispira al concetto dei «sentieri» o «destini intrecciati» in maniera quasi calviniana: tanti sono gli elementi musicali che vengono via via presentati nel brano, ma sempre rimessi in discussione. La strada finale – il sentiero che il compositore ci fa seguire – segue le orme di Benedetti Michelangeli, del quale quest’anno ricorrono i trent’anni della scomparsa, presentando una figura pianistica ricorrente e molto cara al grande artista bresciano, ovvero quella del trillo.