Gelateria «Spirali», il gusto del coraggio di Silvio e Teresa

La loro è una gelateria itinerante, ma è anche un manifesto: per una vita più semplice, più umana, più a misura di persona. Hanno chiamato il progetto «Spirali», ispirandosi alla forma del gelato soft, ma anche al moto circolare della vita: non sempre lineare, spesso pieno di curve, ritorni e nuovi inizi. E come una spirale, anche il loro cammino si è stretto su ciò che conta davvero — la qualità, la relazione, il tempo condiviso — per poi riaprirsi verso gli altri, verso i paesi e le città del Nord Italia, con una proposta gustosa e consapevole. A bordo del loro food truck, Silvio e Terry girano tra Bergamo, Brescia, Verona e il Lago di Garda, portando non solo gelato artigianale completamente gluten free, ma anche torte fatte in casa, dolci della tradizione e gusti gourmet che sorprendono. E ovunque vadano, raccolgono entusiasmo. Non solo per la qualità delle materie prime, ma per il legame autentico che riescono a creare con le persone.