La scuola «Benvenuti», da oltre cent’anni cura e attenzione per la comunità

Ci troviamo in via S. Colombano, all’altezza del civico 4. Quella struttura, che ancora oggi è uno dei simboli della zona, è la Scuola dell’infanzia «Alessandra Benvenuti», storico asilo di Valtesse, oggi green School certificata che, oltre alle classi di una scuola d’infanzia tradizionale, vanta una sezione primavera per bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi. La storia di questa scuola affonda le sue radici tra il 1892 e il 1909 con don Luigi Broletti, prevosto di Valtesse e guida lungimirante per la comunità che decise di progettare un luogo di accoglienza e di formazione per i bimbi del tempo che, durante la transizione tra un’economia agricola a una industriale, vissero nuovi bisogni impossibili da sopperire le famiglie. Sempre più madri, a inizio Novecento, contribuirono infatti al sostentamento della famiglia e per questo si evidenziò subito il problema della custodia dei figli.