Cucinare con gli scarti: un gesto concreto verso un futuro più green

Riutilizzare gli scarti in cucina non è l’unico modo, né il più efficace, per ridurre la propria impronta ecologica: prediligere prodotti di stagione e locali e ridurre il consumo di cibi animali consente di vivere in modo ancora meno impattante. Sempre la FAO, nella Giornata Mondiale sulla consapevolezza degli sprechi e perdite alimentari ha sottolineato che lo spreco di cibo globale genera l’8 – 10% delle emissioni di gas serra: preferire ortaggi e frutta locali significa ridurre le emissioni dovute ai trasporti, gli imballaggi e il consumo di energia dovuto all’impiego massiccio di celle frigorifere. In Lombardia e in provincia di Bergamo c’è solo l’imbarazzo della scelta, così come nel resto del vario e ricco territorio italiano: in primavera maturano fragole, asparagi e spinaci; in estate ci sono pomodori, zucchine e meloni nostrani; in autunno pere, mele e funghi; in inverno cavoli, verze e radicchi locali.