A Bergamo il cinema si impara a scuola e ci aiuta a guardare il mondo con occhi diversi

Attraverso le molteplici forme espressive che il linguaggio cinematografico veicola è possibile quindi imparare come il cinema comunichi per mezzo delle immagini, ma anche che cosa ci dica attraverso esse. Per questo motivo la possibilità di accostarsi al testo filmico in maniera produttiva e fattiva da parte dei ragazzi, di capire come si scrive, realizza e costruisce un film ma anche che cosa attraverso il cinema si possa dire e raccontare del mondo in cui viviamo, si è rivelato cruciale nel progetto «Scuole aperte». Sia in ottica di crescita individuale per ognuno degli alunni – al fine di imparare ad orientarsi all’interno del proliferare delle immagini – sia per condividere visioni, opinioni e punti di vista insieme a compagni, insegnanti e genitori.