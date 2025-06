Il «Trail del Centenario» cresce con una gara da cinquanta chilometri per gli eroi della corsa in montagna

L’appuntamento del «Centenario» unisce non solo la passione per il trail, ma anche l’affetto dei dipendenti e dei clienti per la Lovato Electric che, a partire dal 2022, ha deciso di promuovere questo evento con l’obiettivo di portarlo in futuro fuori dai confini provinciali. «Il “Trail del Centenario” è nato nel 2022 perché volevamo festeggiare il centenario dell’azienda proponendo una serie di eventi. Volevamo organizzarne uno anche per il territorio e da qui è nata una gara di corsa in montagna. Dopo aver realizzato al meglio la prima edizione, abbiamo deciso di cambiare ogni anno e siamo riusciti a migliorare puntando a diventare almeno regionale, se non internazionale – spiega Massimo Cacciavillani, amministratore delegato di Lovato Electric – In futuro vorremmo raggiungere i 700/800 iscritti, però già quest’anno avremo clienti – partecipanti provenienti da Stati Uniti, Spagna, Francia e Ungheria. Avremo trentasei collaboratori di Lovato che affronteranno a tutti gli effetti le gare, fra competitive e non, e ai quali si aggiungeranno quarantacinque dei cento volontari previsti. Tutto ciò dimostra come ci sia un grande attaccamento alla nostra azienda. Ci piacerebbe arrivare in questa edizione a circa 600/700 iscritti, ma per crescere ogni anno serve portare qualche novità».