La storia della supercolla: dall’errore di laboratorio alla rivoluzione adesiva

Ok, quindi facciamo attenzione, proteggiamoci gli occhi e proviamo ad evitare disastri. Se vi doveste trovare con le dita incollate cosa potete fare? Innanzitutto evitate di cercare ti separare le dita con la forza dato che la pelle si strapperebbe prima della colla, in secondo luogo evitate anche di improvvisarvi chirurghi perché provare a separare le dita con una lama può finire solo in modo: male. La vostra miglior chance è ammorbidire la supercolla usando dell’acetone (il solvente per rimuovere lo smalto da unghie) o, eventualmente, immergere le dita in acqua calda per un po’ di tempo. Una volta ammorbidita la colla, provate a fare piano piano leva con un cucchiaio o simile. Se nel momento dell’incidente avete sentito un forte bruciore sappiate che quello che avete percepito è il calore sprigionato dalla reazione chimica di polimerizzazione della colla, una reazione che produce calore, in gergo: esotermica. La colla appiccicata sulla pelle non è tossica (considerate che colle cianacriliche speciali sono usate addirittura in chirurgia), e se ne andrà in qualche giorno con il ricambio della cute. Nel malaugurato caso in cui doveste incollarvi gli occhi, non pensateci nemmeno, cercate aiuto medico e affidatevi ai professionisti.