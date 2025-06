Dan Peterson ci regala cento storie per capire la “sua” Olimpia Milano

Gli aneddoti riportati nel volume non mancano, quasi fosse una vera e propria Bibbia dell’«olimpismo», visto come passione per la squadra biancorossa che, per un decennio, ha dominato nei palazzetti italiani nonostante le avversarie che si presentavano sul parquet e mettevano in campo tutta la rabbia agonistica necessaria per superare una corazzata. Questo carattere ha spinto anche il calcio a desiderare di avere al proprio fianco Dan Peterson, tanto che Silvio Berlusconi decise di chiamare l’allenatore statunitense alla guida di una squadra destinata a entrare nella leggenda. «È tutto vero, anche se Adriano Galliani l’ha raccontato spesso e per questo bisogna esser chiari. Non mi hanno offerto la panchina del Milan, ma mi hanno chiesto un incontro per valutare se percorrere eventualmente questa strada – sottolinea Peterson – Era il mio ultimo anno e avevo capito che all’Olimpia avevo dato tutto, anche se sapevo di avere una grande squadra e non volevo fermarmi lì proprio in quel momento. Così ho chiesto a Galliani di poter eventualmente aspettare che finissi il campionato a maggio e poi fare un incontro per valutare la cosa. Insomma, incontrarsi per fare il punto a bocce ferme. Purtroppo loro non hanno aspettato ed è arrivato Arrigo Sacchi».