Con «Baleno Festival» arte e sociale si intrecciano in un laboratorio a cielo aperto

Prende forma la settima edizione di «Baleno Festival», in programma dal 4 all’8 giugno 2025, al Parco Ermanno Olmi di Bergamo. Un luogo che diventa casa e orizzonte per una manifestazione che si fa portavoce di una visione della cultura intesa come azione sociale e politica, capace di coinvolgere e valorizzare ogni partecipante. Un festival in cui cultura e dimensione sociale si intrecciano in un dialogo continuo, dove l’una non può esistere senza l’altra. La cultura si fa così terreno vivo, capace di accogliere storie diverse, di amplificare voci e di riflettere le molteplici sfaccettature della realtà urbana. Allo stesso tempo, il sociale diventa fonte di ispirazione e materia prima per l’arte, che si apre a nuove forme di partecipazione e condivisione, restituendo senso e comunità.