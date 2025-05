Lungo l’Adda per ammirare le sue storiche centrali idroelettriche

Superata l’ansa del fiume su cui si poggia la centrale Taccani, è necessario attraversare il ponte prima del Santuario di Concesa per raggiungere Crespi d’Adda, camminando in totale per una buona mezz’ora. La centrale idroelettrica del villaggio operaio si scorge a fatica dall’esterno, poiché vi si accede da una strada privata che corre parallela al canale di derivazione. È possibile però prendere parte alle visite guidate che si tengono ogni prima e terza domenica del mese, da maggio a novembre, e che si concludono presso la casa del custode delle acque che si trova proprio di fronte alla centrale. Costruita per far fronte al fabbisogno energetico crescente del cotonificio e del villaggio, la centrale idroelettrica di Crespi venne inaugurata il 25 luglio del 1909, giorno in cui si celebra il protettore delle acque, San Cristoforo. Nel 2009 l’impianto smise di essere utilizzato, ma venne rimesso in funzione dalla Società Adda Energi dopo l’acquisto nel 2015. Di tutte le centrali presenti sul medio corso dell’Adda è la più piccola, ma risulta molto elegante per via delle decorazioni in tardo stile Liberty e del parquet originale, che accostato alle pesanti turbine risulta insolito e dona un tocco raffinato a un ambiente industriale, come a Crespi d’Adda succede in diversi spazi. La centrale è un impianto di potenza, quindi funziona solo quando c’è abbondanza di acqua: la portata deve superare i 120 metri cubi al secondo.