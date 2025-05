Un ronzio di felicità: all’Orto Botanico apre il nuovo parco apistico

«Essere una città amica delle api vuol dire fare sistema intorno a questi piccoli animali da cui dipende la nostra alimentazione – ha dichiarato Ruzzini – Senza insetti impollinatori si stima che il 35% delle nostre derrate alimentari verrebbe meno. Le api sono fondamentali per salvaguardare la biodiversità e mantenere l’ecosistema urbano in salute. L’amministrazione in questi mesi ha compiuto scelte politiche importanti e passi coraggiosi: aumentare del 200% lo sfalcio differenziato, eliminare il glifosate (un erbicida ampiamente utilizzato in agricoltura e in aree extra-agricole per eliminare le erbe infestanti, ndr) e ridurre l’uso degli erbicidi chimici, eliminare la programmazione dei trattamenti adulticidi contro la zanzara tigre e puntare invece su quelli larvicidi. Tutte queste azioni si tengono in una visione di città sempre più ecologica e sostenibile. Il parco apistico è una realtà a coronamento di un progetto più ampio».