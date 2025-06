Quest’anno spenderò 1.480 euro in centri estivi (e sono fortunata)

Cosa voglio, quindi? Per me, niente. Non è la mia situazione personale a essere difficile, ma quella di tutti noi genitori cui viene costantemente ricordato – tramite rette del nido esorbitanti, lamentele sui bambini al ristorante o in qualsiasi luogo pubblico, centri estivi da pagare per tre mesi - che i figli sono un problema nostro e di nessun altro. In un mondo ideale chiederei una pianificazione collettiva un po’ più attenta, in questo mi accontenterei di non sentire più le solite frasi fatte giudicanti, ogniqualvolta un genitore si lamenta dell’infernale tetris estivo: «Basta organizzarsi» (detto solitamente da chi ha cresciuti i figli con 4 nonni a disposizione e un lavoro da insegnante) «Perché avete fatto i figli se non vedete l’ora di liberarvene» (scusateci se abbiamo procreato pur non avendo tre mesi di ferie), «La scuola non è un parcheggio» (siamo tutti d’accordo), «Perché avete fatto figli se non potete permetterveli» (questa è la più vera di tutte, e infatti di figli se ne fanno sempre meno). A tutti noi - genitori affettuosi ed esauriti, equilibristi, colleghi di tetris, lavoratori indefessi ma aspiranti bagnanti -: solidarietà e buone “vacanze”.