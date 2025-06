Ogni anello della filiera può fare la differenza quando si tratta di gioielli etici

Molti gioielli nel mercato mondiale provengono da filiere non etiche. Dietro oro, argento e le gemme si possono celare gravi violazioni dei diritti umani - lavoro minorile e sfruttamento - e danni ambientali irreversibili. Human Rights Watch, organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, stima che oltre un milione di bambini lavorino nelle miniere per estrarre metalli preziosi, spesso in gallerie pericolose, tra polvere e sostanze tossiche, con gravi rischi per la salute. In nazioni come Eritrea o Zimbabwe si registrano annualmente casi di lavoratori forzati e traffico di persone nelle miniere.