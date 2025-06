Il fenomeno incel: a chi parlano gli adolescenti di oggi se i genitori non ci sono?

«Le ragazze – sottolinea Viola – oggi vengono percepite come più aggressive. Non necessariamente in senso fisico — anche se talvolta lo sono — ma sicuramente meno accoglienti, meno materne. Sono più giudicanti, anche nell’ambito della relazione intima. Questo contribuisce ad accrescere nell’adolescente una sensazione di inadeguatezza. In sostanza, l’insicurezza originaria, insinuatasi nella fase edipica, viene confermata nel rapporto con l’altro sesso: l’uomo fa fatica a sentirsi amato, accettato, non abbandonato. Alcuni ragazzi, allora, decidono di non mettersi affatto in gioco. Altri, che definiamo “narcisisti malevoli”, si mettono in gioco cercando un oggetto di relazione che sia totalmente rassicurante, che li scelga in modo univoco e che non metta in discussione la relazione. Questi soggetti non tollerano l’abbandono, la fine del legame, la possibilità che la donna scelga di lasciarli ».