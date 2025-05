Dante Fumagalli, il custode dei boschi del Parco dei Colli di Bergamo

Per scoprire i segreti di questo territorio, ci siamo affidati alla memoria e all’esperienza di Dante Fumagalli, classe 1939, che sui Colli è nato e cresciuto. In questa seconda tappa del nostro viaggio, partito simbolicamente dal suo giardino (clicca qui per recuperare il primo articolo), ci addentriamo nei boschi che Dante conosce come pochi altri, accompagnati dalle sue parole, tra ricordi, riflessioni e aneddoti. « Il bosco – esordisce Dante – è come una creatura viva. Cambia, cresce, a volte si ammala. Come noi ».